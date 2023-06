Dod i 'nabod Fflyn Edwards, actor ifanc The Crown

O'dd gen i ddau ofalwr neis dros ben, o'dd wedi safio fi gyda sbri yn yr amser hynny ac hefyd wedi helpu fi i ddal lan gyda gwaith ysgol! O'n i'n lwcus iawn achos doedd gen i ddim lot o leins, so dim ond y gwaith ysgol o'n i'n ffocysu arno fe!