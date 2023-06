Gwen John: Hanes 'go iawn' yr arlunydd o Sir Benfro

Cerdded i Rufain oedd bwriad Gwen a Dorelia i ddechrau, ond cyrhaeddon nhw ddim pellach na de Ffrainc. Ond dyna fenter - dwy ferch ifanc yn cerdded ar eu pennau eu hunain, yn cysgu yn y caeau ac yn tynnu lluniau bach i'w gwerthu er mwyn cael ychydig o arian i dalu am bryd o fwyd neu am do uwch eu pennau am y nos.