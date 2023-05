Y 'wefr' a'r torcalon o fod yn filfeddyg

Mae Siôn newydd gyhoeddi llyfr, Letting the Cat Out of the Bag: The Secret Life of a Vet, sy'n rhoi cipolwg o'r tu mewn ar heriau a hwyl y swydd ac sy'n datgelu'r straen sy'n gallu bod yn rhan o'r gwaith. Fel mae'n sôn: "O fod yn gwrs gradd eitha' hir ac eitha' caled mae'n swydd eitha' unig - i raddau mae timoedd ond eto ti sydd ar flaen y penderfyniadau fel milfeddyg ac felly mae pobl yn disgwyl lot ohonot ti.