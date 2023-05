Anrhydeddau'r Orsedd 2023: Y canolbarth a'r de

Ymhell cyn dyddiau'r Wal Goch a Chwpan y Byd 2022, ni fu'r un Cymro a chwaraeodd dros ein gwlad yn fwy balch o'i dras na John Mahoney, Caerfyrddin. Wedi i'w yrfa fel chwaraewr ddod i ben yn 1983, aeth ati i ddysgu Cymraeg, gan fynychu sesiynau lefel uwch 'Siawns am Sgwrs' yng ngorllewin Cymru. Nid ef yw'r unig aelod o'r teulu i gynrychioli Cymru, gan fod un o'i ferched hefyd wedi cynrychioli ei gwlad wrth chwarae pêl-droed. Mae John yn ŵr diymhongar sy'n caru Cymru, ein hiaith a'n diwylliant, a'n braint yw ei urddo i Orsedd Cymru eleni.