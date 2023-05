Ateb y Galw: Catrin Rowlands

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae hi wedi gweithio'n llaw-rhydd yn cynhyrchu cyfresi fel Young, Welsh and Pretty Skint, Young Welsh and Pretty Religious a Young Welsh and Pretty Minted i BBC Wales a BBC Three. Bu hefyd yn rhan o dîm cynhyrchu HIV and Me i BBC Wales ac yn fwy diweddar bu'n cynhyrchu Y Stiwdio Grefftau i S4C.