Anna Davies: 'Dwi'n byw er mwyn peintio'

Ges i arddangosfa mewn oriel yn Llundain unwaith a mi ddywedodd dyn, "Oh no I don't like your work". 'Nes i ddweud, "that's interesting, why not?" a nath o ddeud fod o'm yn licio sut dwi'n neud y llygid, mod i'n torri'r llygid allan a mi nes i ddechre deud, "Oh no, that's not what it is at all" a 'nes i ddechrau meddwl, 'na, dyna sut mae o'n edrych arnyn nhw a mae hynna yn valid dydi'. Dwi'n methu deud wrtho fo dyna sut mae o.