Llais Cymreig y blaidd yn un o gemau fideo mwya'r byd

"Roedd actio yn rhywbeth o'n i mo'yn ei wneud, ond o'n i ddim yn gwybod sut. O'n i'n meddwl ei fod fel bod yn aelod o rhyw glwb arbennig a do'n i ddim yn gwybod sut i ymuno... O'n i mor nerfus y tro cynta' es i i'r theatr ieuenctid, pan o'n i tua 13, ond 'nes i ddechrau syrthio mewn cariad gyda'r holl beth.