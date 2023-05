Ateb y Galw: Mererid Wigley

Byddwn i wrth fy modd yn cael fy nheidiau a neiniau rownd y bwrdd. Roedd Dada Ystradfawr, tad fy mam, wedi marw cyn i mi gael fy ngeni, a'r lleill pan ro'n i'n ifanc felly byswn i wir yn hoffi cael eu holi nhw, fel oedolyn, am eu bywydau cynnar, am fy rhieni, a chael eu holl hanes.