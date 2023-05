Aur, arian a diemwntau: Seremonïau coroni'r gorffennol

Mewn gwrthgyferbyniad llwyr i seremoni goroni George, gorchmynnodd ei olynwr, William IV, 'no ceremonies are to be celebrated at the Coronation, except the sacred rites attending the administration of the royal oath in Westminster abbey.' Y tro hwn, cost y seremoni goroni ar 8 Medi 1831 oedd £37,000 yn unig.