Trawsblaniad achub bywyd 'ar ôl cwrdd ar hap ar draeth'

Ar ôl parcio'u cerbyd gwersylla gerllaw a dechrau barbeciw, fe sylweddolodd Lucy bod un o'r cŵn yn mynd i fyny at ddynes "tua 100 llath i ffwrdd"."Roedd hi'n cario 'mlaen mynd 'nôl a 'mlaen iddi ac roedden ni'n ei galw hi 'nôl, achos yn amlwg mae Doberman mawr yn gallu bod tamaid bach yn ofnus," meddai.