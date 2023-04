Paris, Vienna a Segovia: Gwreiddiau Celtaidd enwau lleoedd y cyfandir

Os meddyliwch am dreigladau'r Gymraeg (a'r sain 'g' yn diflannu) mae'n haws deall llawer o'r enwau hyn. Roedd duwies o'r enw Brigantia, a hefyd llwyth neu deyrnas fawr yng ngogledd Lloegr. Ar y cyfandir cawn Bregenz yn y Swisdir a Brianccon yn Ffrainc, ill dau yn perthyn i'n 'braint' ni. Wyddon ni ddim ai cyfeirio at le uchel y maen nhw neu ydyn nhw'n coffáu duwies.