Golwg ar rai o eglwysi digyfaill Cymru

Yn O Ye Children of Men, câi pob cyfnod bywyd ei gynrychioli, o'r fam yn syllu'n gariadus ar ei babi, i gorff mewn amdo; merch ifanc yn chwarae gyda phili-pala, ar goll yn niniweidrwydd ei phlentyndod; gerllaw, bachgen ysgol yn cerdded tuag at ei henaint, sydd i'w weld drwy'r cylch yn ei law; o'i flaen mae gweithwyr y tir a'r môr yn cymryd hoe o'u gwaith.