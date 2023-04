Ateb y Galw: Meirion Roberts

Sawl un, ond mae'r teulu yn hoff iawn o ddisgrifio'r amser pan o'n i wedi mynd i dŷ Nain ym Mhorthmadog. Ro'n i'n sefyll ar y landing a gwaeddi ar Nain i ddod o'r gegin i waelod y grisia, a phan gyrhaeddod hi i ofyn be' oedd yn bod, nes i daflu'n hun i lawr y grisia ati gan waeddi "CATCH!"