Y murluniau lliwgar sy'n adrodd stori'r Dioddefaint

Yn anffodus, dim ond darn bach o'r paentiad gwreiddiol a achubwyd o'r adeilad, ond mae'r ail-gread wedi ei seilio ar gyfuniad o'r ddau furlun yn Eglwys Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg ac Eglwys Llanynys yn Sir Ddinbych.