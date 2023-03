Medal aur am deyrnged i Sir Fôn... ar gacen

"Mi gymerodd wythnosau, gweithio 'chydig o oriau yma ac acw pan o'n i'n medru - o'n i isho gwneud job dda ohoni hi, felly o'n i'n cymryd fy amser efo hi. Ond 'nath y tonnau isomalt gymryd diwrnod cyfan i mi ei roi ar y deisen."