Ymarfer corff i bawb, beth bynnag eich maint

Roedden ni wedi cael digon ar fod yn oer a gwlyb allan ar y bryniau, am fod cot dda mewn maint plus yn amhosib i'w chanfod, ac wedi blino ar y stereoteip o'r fynyddwraig fain, sbonciog, ac yn casáu clywed y geiriau cyfarwydd - 'good for you' - ar y llwybr, yn enwedig pan yn dringo'r un copa â phawb arall.