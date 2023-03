Betsi Cadwaladr: Ymddiheuriad a setliad i ddyn o Wynedd

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi ymddiheuro'n "ddiamod" i David Graves am gyfres o "fethiannau" yn y gofal gafodd ei fam ac am y "loes" gafodd ei achosi iddo ef a'i deulu wrth geisio cael atebion gan y bwrdd am "lawer o flynyddoedd".