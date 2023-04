Dim persawr, dim coffi: Beirniadu cwrw cartref

"Mae beirniadu efallai wedi sbwylio'r profiad o fynd i'r dafarn ychydig nawr... dwi'n teimlo fel taswn i'n cwyno am bopeth! Mae 'na lot o gwrw, tafarndai a bragdai gwych mas 'na, wrth gwrs - mae hi jest yn anodd switsho bant o'r 'ymennydd beirniadu' weithiau.