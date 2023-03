5 cornel o Gymru ar ochr arall y ffin

Mae twmpathau Castell Bryn Amlwg yn fwganaidd, felly hefyd yr hen Anchor Inn gerllaw, sef yr ysbrydoliaeth ar gyfer nofel enwog Mary Webb, Seven for a Secret. Ysgrifennodd hi bod yr ardal yn gorwedd 'between the dimpled lands of England and the gaunt purple steeps of Wales - half in faery and half out of it'.