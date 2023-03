Beti a'i Phobol: Dod i adnabod Pat Datblygu

"Gyda Libertino oedd dechrau pethau'n mynd ychydig bach yn wyllt; gormod o yfed... oedd e'n llanast rhan fwyaf o'r amser. O'n i ddim yn gallu gwrando arno fe pan naethon ni fe ond ar ôl 'boiti pum mlynedd nes i wrando arno fe ac o'n i'n meddwl, waw mae hwn yn actually quite good! Ond oedd pethe mor bersonol... brwydr rhyngthon ni. O'n i dal i fod yn rhan o'r band ond oedd e.. ddim yn gyfforddus iawn."