'Byddai wedi bod yn bosib osgoi argyfwng URC'

"Fe alwais i am gyhoeddi'r adolygiad ac fe alwais i am foderneiddio llywodraethiant y bwrdd. Ni ddigwyddodd yr un o'r ddau beth yna a ry'n ni'n cael ein hunain nawr mewn sefyllfa ble mae llawer o fenywod wedi dod ymlaen i ddweud eu bod wedi cael eu trin yn wael.