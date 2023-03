Emyr Lewis a'r 'wyrth' wnaeth newid ei fyd

Eisteddais i yn y ffrynt a dechreuais i grio a bues i'n crio am 20 munud. O'n i'n methu arbed y dagrau - oedd e fel yr euogrwydd i gyd yn dod allan o'n nghorff i. Des i mas o 'na fel bod y faich enfawr hyn wedi cael ei godi o nghorff i.