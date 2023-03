Spencer Harris: O Ddysgwr y Flwyddyn i Welcome to Wrexham

"A pan o'n i'n siarad efo Rob a Ryan reit o'r dechrau o'n i'n dweud wrthyn nhw pa mor bwysig ydi hi bod Wrecsam yn dangos ei Gymreictod. Dyna un o'r rhesymau bydd pobl yn dod i gefnogi Wrecsam os oedden nhw eisiau tyfu'r clwb. Dyna'r gwahaniaeth rhwng ni a Caer neu Caergrawnt, Lerpwl neu Tranmere - dyna be' sy gynnon ni i ddenu mwy o bobl.