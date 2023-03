Y Sŵn yn dangos y 'sefyllfa beryglus' cyn sefydlu S4C

Meddai Dewi mewn sgwrs gyda Aled Hughes am y rôl: "G.O. Williams oedd un o'r tri gŵr doeth aeth i ymweld â William Whitelaw, ysgrifennydd gwladol Cymru ar y pryd, yn ogystal â Cledwyn Hughes, ysgrifennydd gwladol Cymru ac is-ganghellor Aberystwyth, Goronwy Daniels.