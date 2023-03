Merched nodedig y Placiau Porffor

Yn 1945, hi oedd gohebydd gwleidyddol benywaidd cyntaf y papur newydd Manchester Guardian. Wedi hynny, hi oedd un o'r merched cyntaf i gael eu hethol i Dŷ'r Cyffredin, pan gafodd ei hethol yn Aelod Seneddol Llafur dros Ddwyrain Sir y Fflint yn 1950 - sedd y byddai'n ei chynrychioli am ugain mlynedd. Yn 1970, aeth i Dŷ'r Arglwyddi fel y Farwnes White o Rymni, sef man geni ei thad, ac yno bu'n Ddirprwy Lefarydd am ddegawd.