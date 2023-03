Dyblu nifer chwaraewyr rygbi proffesiynol menywod Cymru

"Mae'n bwysig nad ydyn ni'n sefyll yn llonydd, ac rydyn ni'n credu y bydd mwy o fuddsoddiad yn y rhaglen eleni yn mynd peth o'r ffordd, nid yn unig tuag at ddatblygu'r chwaraewyr yma, ond hefyd eraill fydd yn ymuno efo'r tîm am hyfforddiant a chystadlaethau."