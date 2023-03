Côr i ganu emyn coll mewn dathliad Dydd Gŵyl Dewi

"Tra o'n i yna nes i gyfarfod â gŵr o'r enw Jeremy Wood, a 'naeth o fynd â ni ar daith o Esquel trwy Gwm Hyfryd i Trevelin, a fo 'naeth gyflwyno'r hanes i ni am yr emyn coll tra roedden ni'n cael paned yn Ysgol y Cwm yn Nhrevelin."