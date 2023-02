Tri artist yn cofio eu hathro celf yn y Bala, Glyn Baines

Dwi'n siŵr bod nifer yn gyfarwydd â phroses Glyn o lygadu tamaid bach diddorol ar y llawr a'i osod gyda phin bawd ar ben un o'r lluniau a throi atoch chi gyda'r cwestiwn "be ti'n meddwl?". Rhywbeth arall roedd o'n ei wneud oedd cymryd llun a'i droi ar ben i lawr, i weld os oeddet ti'n meddwl bod o'n well.