Ateb y Galw: Rhian Williams

Cael Smash (i bawb sydd dan hanner cant oed - tatws powdwr roeddech chi yn 'i gymysgu gyda dwr oedd Smash -'For Mash get smash') gyda Anti Lewis yng Ngorseinon oedd yn gofalu amdana i pan oeddwn yn fabi. Roedd Anti Lewis yn rhoi pupur gwyn gyda'r tatws a hyd heddi bob tro wi'n ogleuo pupur gwyn wy nôl yn y gegin fach.