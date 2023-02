Pum munud gyda'r chwaraewr futsal Alice Evans

Es i'n broffesiynol am y tro cyntaf yn 2015 pan chwaraeais yn y gynghrair uchaf yn yr Eidal am dymor. Yn ystod y cyfnod hwnnw roeddwn i dal yn y brifysgol a'r gôl-geidwad cyntaf i dîm pêl-droed Cymru. Cyn hyn doeddwn i ddim yn sylweddoli bod modd mynd yn broffesiynol yn futsal ac ar y pryd doedd dim opsiwn i mi droi'n broffesiynol mewn pêl-droed. Roeddwn i'n gwybod wrth gymryd y cytundeb 'mod i mewn perygl o golli fy mreuddwyd pêl-droed ond roedd yn gyfle o'n i'n methu gwrthod.