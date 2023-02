Cân i Gymru 2023: Pwy sydd yn cystadlu eleni

Dyma aelodau band roc The Night School o Abertawe. Penderfynodd y pedwar ar yr enw gan eu bod i gyd wedi cael profiadau'n gweithio fel athrawon. Dechreuodd y band yn 2016, ac er nad ydyn nhw wedi perfformio'n fyw o'r blaen, mi fydd eu halbwm cyntaf o'r enw 'Dianc' yn cael ei ryddhau yn 2023.