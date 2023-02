'Diffyg cynrychiolaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg'

"O gwmpas adeg TGAU, o'n i bob tro yn hoffi Saesneg a Chymraeg. Ond o'n i byth yn meddwl 'swn i'n cael gwneud rhywbeth hefo hwnna yn fy mywyd. O'n i ddim ond yn 'sgwennu pethau yn dyddiadur fi. Dim profiad o gwbl. Ond o'n i'n gwbod bo fi'n hoffi 'neud o. O'n i'n darllen bob eiliad pan o'n i'n fach a pan o'n i yn y brifysgol."