Lisa Gwilym: 20 mlynedd o uchafbwyntiau cerddorol

Mae Geraint Jarman a fi yn licio siarad, a dwi'n meddwl bod o 'di licio siarad achos o'n i'n mynd dan groen ei gerddoriaeth o. Ac mi gafodd o'r adfywiad 'ma yn ddiweddar ac yn amlwg oedd o 'di cael yr awch 'ma yn ôl i fynd ati i greu, ac oedd jysd cael bod yn rhan o'r broses yna efo Geraint jysd yn 'waw'. A'r ffaith bod o'n fodlon bod mor agored.