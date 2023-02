'Angen datganoli grym am ffyrdd y gogledd o Gaerdydd'

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad bod cynlluniau am drydedd bont ar draws Y Fenai wedi eu cyfnewid am adolygiad i edrych ar wella tagfeydd a gwytnwch y pontydd presennol, dywedodd Aelod o'r Senedd Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth o Blaid Cymru, bod "Llywodraeth Lafur Cymru wedi methu'n llwyr a deall heriau gwytnwch ar draws y Fenai".