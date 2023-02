O sefydlu siop lyfrau Cymraeg cyntaf Caerdydd i grwydro'r byd

Ei geiriau hi a'm deffrodd i ddifrifoldeb y salwch, a byddaf yn cofio hyd ddiwedd fy mywyd ei charedigrwydd, a'i chroeso i'r ddau ohonom yn y blynyddoedd blin a ddilynodd y bore hwnnw. Hyd yn oed pan oedd Gwyn ar ei waethaf, a llawer o ffrindiau a pherthnasau eraill yn cefnu arnom, mynnodd Beti fod croeso iddo yn ei chartref hi, beth bynnag fyddai ei gyflwr.