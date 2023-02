O ble mae rhai o eiriau mwyaf cyffredin y Gymraeg yn dod?

Mae'n siŵr eich bod eisoes yn gwybod bod geiriau fel pont yn dod o'r Lladin. Mwy rhyfedd yw bod y geiriau braich a coes hefyd yn tarddu o'r iaith honno. Un o'r geiriau gweddol amlwg eraill yw ffenestr sy'n dod o'r Lladin fenestra. Mae'n weddol amlwg bod hwn yn cyfateb i fenêtre yn y Ffrangeg, ond beth am y to bach yma? Wel, yn ystod yr oesoedd canol collodd y Ffrancod y sain s mewn llawer o eiriau, ond byddent yn ei hysgrifennu uwchben y llafariad, sef fenestre. Ond roedd y llafariad bellach yn hir, wedi ymestyn i gymryd lle yr s a gollwyd, felly daethpwyd i ddefnyddio's s hon i nodi bod llafariad yn hir… ac o hwn y cawsom ein to bach yn y Gymraeg.