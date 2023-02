Colofn Shane: Sut mae atal Iwerddon?

Gyda fy nghap Gweilch am fy mhen allai ddweud mai nhw sy'n chwarae'r rygbi gorau yng Nghymru ar y funud, dwi'n mwynhau y ffordd ma nhw'n chware. Rwy'n mwynhau gweld Tips (Justin Tipuric) yn chwarae fel mae fe - odd e mas am sbel gydag anaf ond mae e nôl ac yn chwarae ac yn mynd yn well ac yn well bob wythnos. Mae wedi bod yn arbennig dros y mis diwethaf.