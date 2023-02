Pum munud gyda Bardd y Mis: Siân Melangell Dafydd

Does dim byd yr hoffwn i fod wedi ei ysgrifennu yn lle'r bardd neu awdur ei hun - mae hynny'n emosiwn od rhywsut. Ond mae balchder fod rhywbeth yn bodoli, yn cael ei gynnig i'r byd, i chwalu meddwl rhywun (fi, eraill), i newid y byd. Dwi am enwi un sy'n arbennig i mi - 'Girls coming out of the woods' gan Tishani Doshi - yn gydbwysedd o gynddaredd a chariad. Mae ysgrifennu o emosiwn blin, o wylltineb, heb golli'r darllenwr yn medru bod y peth mwyaf dirdynnol erioed - a'r anoddaf.