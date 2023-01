Prinder bysiau yn achosi pryder yng Ngheredigion

Dywedodd Richard Williams, sy'n byw ger Llanbedr Pont Steffan, "Mae'n warthus - byddwn i'n herio unrhyw un yn y cyngor sir i fynd heb eu car am wythnos ac i geisio mynd o gwmpas y lle hwn. Mae cymydog i mi, sy'n gweithio yn Llambed, yn methu mynd i'r gwaith ar y bws nawr ac mae'n gorfod dibynnu ar ewyllys da ei chymydog 78 oed i fynd â hi.