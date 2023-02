Pwy oedd Adelina Patti?

"Mi roedd 'na lot o bobl yn ffeindio ei pherfformiadau hi ar y recordiau yn siomedig iawn. Ond pan glywodd hi ei hun yn canu fe ddwedodd hi 'ew, dyna chi gantores ffantastig ydw i wedi'r cyfan' - doedd hi ddim yn meddwl ei bod hi wedi dirywio dim wrth gwrs."