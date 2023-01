Ateb y Galw: Mared Rand Jones

Dwi'n credu taw fy atgof cyntaf oedd cymeryd rhan yn sioe Mudiad Meithrin yn Eisteddfod Genedlaethol Llambed yn 1984. Fe wnaeth Cylch Meithrin Tregaron eitem am y Porthmyn ac roeddwn i yn un o'r Porthmyn. Does dim llawer o gof o fod ar y llwyfan ond dwi'n cofio'r wisg a'r het bowler du!