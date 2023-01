Sut i arbed costau wrth ofalu am eich anifail anwes

"Ma' rhaid pwyso'r bwyd, achos dwed bod ti'n prynu bag 15kg ac ti'n gorfod defnyddio 500g y dydd yn lle 100g y dydd, dyw'r bag sydd yn edrych fel y rhata' ddim y rhata' go iawn ar ddiwedd y dydd. Dwi'n trio rhoi rhyw dri opsiwn gwahanol i'r perchennog edrych arno ynglŷn â sut mae bwydydd gwahanol am fwydo yr anifail - o'r bwyd drud i'r rhataf, a gwerth am arian."