Beth yw sefyllfa'r iaith Fanaweg ar Ynys Manaw?

Mae rŵan yn dysgu'r iaith i'r genhedlaeth nesaf ac wedi siarad ar Radio Cymru am yr ysgol; dechreuodd ddysgu Cymraeg tua phum mlynedd yn ôl pan fu'n gweithio gydag Aran Jones o gwmni Say Something in Welsh i greu fersiwn Fanaweg o'r cwrs dysgu arlein.