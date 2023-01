'Angen system hunan-adnabod rhywedd fel yr Alban' - Drakeford

Roedd y prif weinidog yn ymateb i gwestiwn gan yr Aelod o'r Senedd Ceidwadol Laura Anne Jones a ddywedodd fod "pryderon" am ddeddfwriaeth yr Alban ar ôl iddi gael ei "rhuthro" a gofynnodd i Mr Drakeford "ddiystyru" deddfwriaeth o'r fath yng Nghymru.