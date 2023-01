Llyfrau Asterix, 'yr hen fyd' a'r Gymraeg

"Er enghraifft Asterix a Cleopatra - mae 'na bethau addysgiadol ynddo fe - rwyt ti'n dysgu am Alexandria yn adeg y Rhufeiniaid yn oes Iwl Cesar. Yn Asterix a'r Gemau Olympaidd, 'wyt ti'n dysgu am y gemau Olympaidd a falle am ynysoedd Groeg achos mae'r holl dimau yma yn dod o'r gwahanol ynysoedd.