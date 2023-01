Uchafbwyntiau gyrfa Cymru Gareth Bale

Yn y gêm ragbrofol hon ar gyfer Cwpan y Byd 2014, fe enillodd o a sgorio'r gic o'r smotyn i unioni'r sgôr yn erbyn Yr Alban, cyn taro ergyd wefreiddiol o 25 llath i gornel ucha'r rhwyd i ennill yr ornest yn y munudau olaf. Roedd o'n gôl bwysig am reswm arall hefyd, gan mai dyma oedd buddugoliaeth cyntaf y tîm dan Chris Coleman ers iddo olynu Gary Speed fel rheolwr dan amgylchiadau trasig. Yn dilyn pedair colled o'r bron, roedd yr adfywiad wedi dechrau o'r diwedd.