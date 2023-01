Mwy na ond 'y Darwin Cymreig'

Does dim dwywaith chwaith bod gwaith Wallace wedi chwarae rhan bwysig yn y broses wnaeth arwain at gyhoeddi 'On the Origin of Species' gan Charles Darwin. Yn wir, fe gyhoeddodd y ddau wyddonydd (Wallace a Darwin) yn y darganfyddiad gyda'i gilydd ym mis Gorffennaf 1858. Ond mae llawer o resymau eraill pam fod gwaith Wallace yn hynod bwysig tu hwnt i'w gydweithio gyda Darwin.