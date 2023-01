Ffioedd 'syfrdanol' uwch CNC yn corddi undeb ffermwyr

"Y costau arfaethedig sy'n debygol o effeithio ar ffermwyr yw'r ffioedd ar gyfer pobl sy'n magu moch a dofednod yn ddwys; y ffioedd am drwyddedau ar gyfer gwaredu gwastraff dip defaid i'r tir; y ffioedd am drwyddedau tynnu dŵr a'r ffioedd ar gyfer gwaith sicrhau cydymffurfiaeth o ran diogelwch cronfeydd dŵr, yn ogystal â'r ffioedd arfaethedig newydd ar gyfer ceisiadau am weithgareddau a allai niweidio cynefinoedd rhywogaethau gwarchodedig, neu weithgareddau megis trapio, trin neu aflonyddu ar rywogaethau gwarchodedig," meddai Mr Evans.