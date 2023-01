Rhieni'n 'brwydro' am ofal diabetes math 1 yn yr ysgol

"Mae'n rhaid i ni wrando ar rieni a ddylai hyn ddim fod yn gwestiwn am adnoddau neu beth all yr ysgol wneud, dw i'n credu y dylai fod yn seiliedig ar anghenion y plentyn, fel y mae'r ddeddf anghenion dysgu ychwanegol wedi ei ddylunio i fod," dywedodd.