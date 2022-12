Colleen Ramsey: 'Mae coginio yn fy esgyrn'

Mae'r cogydd o Gaerffili, sy'n wraig i'r pêl-droediwr Aaron Ramsey, wedi bod yn rhannu ryseitiau a lluniau trawiadol o'i phrydiau bwyd ar Instagram ers blynyddoedd. Y cam nesaf iddi oedd rhannu ei dawn gyda chynulleidfa mwy eang, cam oedd yn dipyn o her i'r fam ifanc: "Roedd y gyfres yn dipyn bach o her i fod yn onest - o'n i ddim yn gwybod beth o'n i'n neud yn dweud 'ie'!